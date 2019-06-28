Отзыв об Lada Vesta SW (2019) – достойная шумоизоляция, багажник – рай, отличная управляемость

Отзыв владельца Lada Vesta SW 2019 года выпуска

До этого были три подержанные БМВ-Е-34, Е36, Е-39. Когда продал последнюю, начал искать опять подержанный авто. Много пересмотрел, но почти все либо битые, либо крашенные и т.д. Бюджет был 600-700 тысяч рублей.

Примерно в это время была госпрограмма на автомобили, собранные у нас, их можно было взять на 10% дешевле. И я решил рискнуть! Хотя раньше придерживался мнения – лучше премиальную подержанную иномарку, чем новую дешёвую! Записался на тест-драйв. Киа, Солярис почему-то недолюбливаю, уж очень они мне напоминают консервные банки! Потому оставил их напоследок.

Сначала проехал на X-Рей. Сразу ударил по ушам звук мотора!,плохая шумка. Пересел на Весту и сразу заметил достойную шумоизоляцию, относительно конечно – после БМВ вообще трудно с чем то сравнивать! Но эта понравилась, я подумал, что если немного доработать её будет нормально. Понравилась именно SW хотя раньше не любил универсалы! У неё в багажнике просто рай! Всякие ниши, крючки для сеток, фальшпол чего стоит? да много чего для удобства!

Выбрал максимальную комплектацию. Порадовало обилие наворотов! К подвеске надо привыкать после БМВ ,она конечно разная, но опять же со временем стал замечать положительные качества этой подвески – такие как энергоёмкость, отличная управляемость. Есть мелкие недостатки, но они настолько не критичны!Радует и расход 8,4 в смешанном цикле. Итог: машина стоит своих денег!

Автомобиль: Lada Vesta SW

Пробег на момент написания отзыва: 5000 км

Объем двигателя: 1,6

Мощность двигателя: 106 лошадиных сил

Тип трансмиссии: МКПП

Тип топлива: бензин

Привод: передний

Расположение руля: слева

Автор: Олег

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