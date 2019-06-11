Особенности обновлённого Renault Duster

На дорогах Индии автошпионам удалось поймать новый кроссовер Renault Duster в рестайлинговом исполнении, который даже не был покрыт камуфляжной плёнкой. Как оказалось, автомобиль не получит никаких серьёзных внешних изменений, чем может вызвать бурю негодования со стороны потенциальных покупателей, ведь многие были уверены, что фирма полностью модифицирует экстерьер кроссовера.

Пока что можно смело говорить о том, что у авто стала заметно выше капотная линия. Таким образом под самим капотом удалось намного рациональнее разместить все основные узлы. Кроме того, такая конфигурация позволит в случае наезда на пешехода, предостеречь его от серьёзных травм.

Изменились бампера, а также решётка радиатора. В задней части кузова изменений почти нет, разве что декоративная накладка на задней двери. Под капотом же вероятнее всего будет установлен новый полуторалитровый мотор на дизеле, который получит мощность в 110 лошадиных сил. С ним вместе будет работать коробка передач механического типа или же вариатор. И лишь некоторые модификации будут доступны с роботом.