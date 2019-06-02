Опубликованы «живые» фото интерьера абсолютно новой Hyundai Sonata

Компания Hyundai готовит к выпуску новую генерацию своей премиальной модели – Sonata. Первые фотографии экстерьера автомобиля, дизайн которого выполнен в абсолютно другом стиле по сравнению с нынешней «Сонатой», появились в мае, но визуальная сторона интерьера оставалась в секрете.

Накануне китайские СМИ опубликовали первые «живые» снимки салона новой Sonata, продажи которой в «Поднебесной» могут стартовать уже в конце этого года.

Судя по снимкам, дизайн интерьера седана окажется в значительной степени схож с решениями, примеренными компанией в кроссовере Kona.

Автомобиль получит 4-спицевый мультируль, селектор переключения передач в виде кнопок, электронный стояночный тормоз, широкий дисплей мультимедийной системы, а также блок управления климат-контролем с сенсорными кнопками.

Техническое оснащение новой «Сонаты» пока держится в секрете. Ожидается, что первые подробности по начинке автомобиля появятся уже в ближайшие месяцы.