Опубликованы первые фото внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника ГАЗ «Тигр Next». Презентация этой модели второго поколения состоится уже завтра, 25 июня, в рамках военно-промышленной выставки форума «Армия-2019». Снимки новинки опубликовало сообщество в социальной сети VK под названием «Военный осведомитель».

Разработкой второй генерации «Тигр Next» занималась Военно-промышленная компания (ВПК) «Группы ГАЗ», сейчас выпускающая первое поколение «Тигра».

Техническое оснащение новинки пока не объявлено, но ожидается, что новый броневик обзаведется рамой и мостами, а также 4,4-литровым турбодизельным агрегатом ЯМЗ-534, выдающим 215 лошадиных сил мощности. Связку мотору составит новая 6-диапазонная автоматическая трансмиссия ГАЗ-1К0808 собственного производства, которая придет на смену 5-ступенчатой МКПП и 5-скоростному «автомату» Allison 1000.

Привод машины останется постоянным полным, а его грузоподъемность должна заметно вырасти. Полноценную техническую информацию о новом «Тигр Next» должны разгласить уже завтра в ходе презентации этой модели.