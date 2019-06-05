Опубликованы официальные фото нового Kia XCeed

Южнокорейская Kia рассекретила свой новый кроссовер, разработанный на базе третьей генерации модели Ceed. Полноценный дебют новинки состоится в июне, а пока в Сети появилось первое официальное фото автомобиля.

Разработкой дизайна нового XCeed занималось франкфуртское подразделение Kia, а проект курировал вице-президент Kia Europe по дизайну – Грегори Гийом.

Новинка получил увеличенный дорожный просвет и заниженную подушку сиденья, что придает водителю спортивную посадку, но без потери обзорности из кабины.

Ранее сообщалось, что новый Kia XCeed получит переработанный дизайн передней части кузова с видоизмененной по сравнению с Ceed головной оптикой, другой решеткой радиатора и иным бампером. Кроме того, внедорожник получит увеличенный клиренс и пластиковую защиту нижней части кузова.

В моторную линейку новинки должны войти те же моторы, которыми комплектуется обычный хэтчбек. Речь идет о 1-литровом 3-цилиндровом бензиновом агрегате на 120 лошадиных сил, а также об 1,6-литровом «дизеле» на 115 «скакунов». Также для покупателей доступны 1,4- и 1,6-литровые «турбо-четверки», выдающие 140 и 200 лошадиных сил соответственно.