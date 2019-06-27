Опубликованы новые подробности о кроссовере Renault Triber

Компания Renault рассекретила новые подробности относительно своего будущего кроссовера Triber. Новинка поступит в продажу на индийском авторынке во второй половине 2019 года.

Согласно последней информации, 7-местный субкомпактный SUV французского автопроизводителя будет спроектирован на модернизированной архитектуре CMF-A, на которой построен Renault Kwid. Главной фишкой автомобиля является его вместительность при достаточно небольших размерах, что, по задумке «реношников», должно позволить «паркетнику» конкурировать с хэтчбеками и кроссоверами из сегмента выше.

Новинку предложат в пяти цветовых вариантах: Moonlight Silver, Fiery Red, Ice Cool White, Electric Blue и Orange.

Габариты кроссовера окажутся следующими: длина составит 3990 мм, ширина – 1739 мм, а высота – 1643 мм. Размер колесной базы будет равен 2636 мм, а клиренс 182 мм.

В качестве базового двигателя для нового Triber выступит 1-литровый 72-сильный бензиновый агрегат, крутящий момент которого составит 96 лошадиных сил. В качестве трансмиссий покупателям предложат 5-ступенчатую МКПП или АМТ.

Стоимость новинки пока не объявлена. Ожидается, что она будет стартовать с отметки в 530 тысяч рупий или 485 тысяч рублей по текущему курсу.