Опубликован тизер нового седана Kia Cadenza

Сегодня в сети появился первый официальный тизер для автомобиля Kia Cadenza.

Официальный дебют состоится уже в скором времени, а пока что энтузиасты уже могут наслаждаться изображениями, которые опубликовали официальные представители бренда. Как оказалось, автомобиль будет видоизменён не только внутренне, как предполагалось ранее, но и внешне.

Так, экстерьер будет дополнен новой габаритной радиаторной решёткой. Светотехника получит диодную «начинку», а задние фонари будут соединены тонкой изящной линией. В салоне же будет установлена модная информационно-развлекательная система с широкоформатным экраном, диагональ которого пока неизвестна. Центральная консоль будет модернизирована и выглядит чрезвычайно эргономично и стильно.



В Южной Корее новинка должна выйти в конце текущего года, тогда как во все остальные страны седан приедет немного позже.