Обновлённая Honda XR-V появится в продаже уже завтра

Новый автомобиль Honda XR-V начнёт продаваться уже 18 июня. Под своим капотом машина в топовом исполнении будет иметь полуторалитровый мотор на 177 лошадиных сил.

В отличие от прошлой модификации, новинка получила стильную решётку радиатора с соединённой передней оптикой. Заднюю часть авто будет дополнять оспортивненная выхлопная система. В продаже машина будет доступна в новом цветовом сочетании – чёрный с красным. Салон же, при этом, выдержан в чёрных тонах.

На передней панели располагается блок для управления кондиционером, который оснащён не механическими, а сенсорными кнопками. В комплектацию входит ручной тормоз. В базовой модификации машина будет работать за счёт силового агрегата на полтора литра с мощностью в 131 лошадиную силу. Он сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней механического типа.