Новый Renault Sandero впервые показали без камуфляжа

В Сеть утекли первые шпионские фотографии обновленных хэтчбеков Renault Sandero, которые будут продаваться на бразильском авторынке. Производство нового «Сандеро» стартовало на местном заводе буквально на днях, а накануне журналисты портала Quatro Rodas опубликовали первые снимки новинки.

Казалось бы, новость для российских фанатов «Рено» интригующая, однако рано радоваться – это же обновление российский «Сандеро» пережил еще год назад. Тем не менее, стоит отметить, что, как правило, бразильский Sandero заметно отличается от глобальной модели, и это заметно в нынешнем рестайлинге.

Хэтчбек получил другие задние фонари с дополнительными секциями, захватывающими дверцу багажника, увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес (что странно для обычного Sandero).

Не исключено, что для Бразилии «реношники» приберегли сразу две версии Sandero Stepway, одна из которых будет иметь меньший клиренс. Все остальные изменения в обновленном «Сандеро» оказались стандартными: модернизированная оптика, новая «мультимедийка», а также вариатор, сменивший роботизированную коробку передач Easy’R.

Моторная линейка также должна достаться новинке от предшественника. Сейчас модели Logan и Sandero продаются в Бразилии с двумя бензиновыми двигателями на 1- и 1,6-литра, выдающими 79 и 115 лошадиных сил мощности на бензине и 82 и 118 л.с. на этаноле.