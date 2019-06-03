Новый Land Rover Defender: опубликованы первые изображения дизайна

Новая генерация легендарного внедорожника компании Land Rover под названием Defender может сохранить облик, присущий всем его предшественникам. Об этом пишет зарубежный портал Carscoops, параллельно представив на рендерах, как может выглядеть новая генерация «Защитника».

При создании визуализации внедорожника художники руководствовались ранее опубликованными шпионскими фотографиями прототипа.

Квадратный силуэт автомобиля будет представлять собой смесь модели Discovery и концепта DC100 2011 года. Передняя часть кузова внедорожника получит прямолинейний внешний вид с прямыми горизонтальными отверстиями решетки радиатора, а также обзаведется прямоугольными светодиодными фарами.

Кроссовер выпустят на модернизированной платформе MLA, лежащей в основе последних Range Rover Sport и Land Rover Discovery.

Автомобиль выпустят в двух версиях – с короткой и удлиненной колесной базой. В моторную линейку должны войти 2-литровые бензиновые агрегаты и дизельные двигатели семейства Ingenium. Продажи гибридной версии стартуют позже.