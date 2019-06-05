Новый Chevrolet Corvette получит защиту от чип-тюнинга

Компания Chevrolet сообщила о том, что новое поколение модели Corvette получит блок управления двигателем, который взломать будет практически невозможно.

Речь идет о так называемой защите от гаражного чип-тюнинга, которая распознает попытку подключения к диагностическому разъему и изменения параметров работы двигателя. Система в автоматическом режиме уничтожит новый программный код, либо переключится в режим восстановления.

Примечательно, но текущая генерация Corvette C7 также имеет похожую защиту от чип-тюнинга, однако умельцам уже давно удалось ее удачно обходить. В свою очередь, представители Chevrolet отмечают, что защита блока управления двигателем от взлома у Corvette C8 более сложная, но не исключено, что со временем тюнеры найдут управу и на нее.