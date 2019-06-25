Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован

Минпромторг РФ в рамках заключенного специального инвестиционного контракта (СПИК) с совместным американско-российским предприятием «GM-АвтоВАЗ» согласовал проект по выпуску новой Chevrolet Niva.

Никаких подробностей относительно того, ждет ли нас абсолютно новое поколение «Шнивы» или же обновление, пока нет. Тем не менее, по последним слухам, в Тольятти планируют провести глубокую модернизацию текущей модели, поскольку средств на создание второго поколения у «GM-АвтоВАЗ» сейчас нет.

Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений. Сроки появления новинки в продаже пока не разглашаются.

Напомним, что концепт-кар второй генерации Chevrolet Niva был показан на Московском автосалоне в 2014 году. С тех пор проект по созданию этой модели множество раз замораживался, а затем размораживался. Тем не менее, в серию автомобиль так и не поступил.

Ожидать, что новая «Шнива» в эффектном исполнении, показанном на ММАС-2014 (фото выше), выйдет в продажу, уже не стоит. General Motors не готов выделять большие средства на выпуск внедорожника, а «АвтоВАЗу» это не выгодно, поскольку «вазовцы» не хотят плодить конкурентов для будущей Lada 4×4 NG на агрегатах Renault.

Можно предположить, что подробности по выпуску новой Chevrolet Niva, с учетом заключенного СПИКа, теперь будут появляться регулярнее.