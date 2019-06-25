Новое поколение Renault Duster лишится «дизелей»

Выход новой генерации популярного кроссовера Renault Duster запланирован на 2023 год. По информации ряда наших зарубежных коллег, новый «Дастер» лишится дизельных двигателей. При этом в оснащение вседорожника должен войти внушительный список самых последних электронных помощников.

Что касается замены «дизелей», то в качестве них выступит линейка бензиновых малолитражных турбированных агреатов. Кроме того, не исключен вариант с выпуском гибридной и полностью электрической версий Duster.

Напомним, что за последние годы отказ от дизельных моторов превратился в некий тренд. Ранее от производства машин с такими двигателями отказались Nissan, Honda, Volvo и Porsche, которые собираются сделать акцент на экологичных гибридных силовых установках и электромоторах.

В России новое поколение «Дастер» начнет продаваться сразу после выхода на индийский рынок. В нашей стране новый Duster заменит обновленную модель первой генерации, выпускающейся с 2013 года.