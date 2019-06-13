Новая версия Audi A6 теперь доступна для россиян

Стартовали предварительные заказы на спортивный седан бизнес класса модели Audi A6 45 TFSI Quattro. Сообщается, что первые поставки ориентировочно начнутся уже в сентябре этого года. Стоить новинка будет от 3 миллионов 305 тысяч рублей. За самую дорогую комплектацию нужно будет отдать 3 миллиона 540 тысяч рублей.

Разработчики рассказали, что новая версия будет работать за счёт двухлитрового турбированного агрегата с мощностью в 245 лошадиных сил. Он сочетается с семидиапазонной коробкой передач автоматического типа. До сотни авто сможет разогнаться всего за 6 секунд. При этом, расход в смешанном цикле вождения составляет примерно 6.8 литра на 100 километров пути.

В базовую модификацию входит кнопочный запуск агрегата, а также электрорегулировка положения кресел, климат-контроль и несколько полезных ассистентов для водителя. В старших модификациях предусмотрена камера заднего обзора, подогрев кресел, а также прочие опции.

Немецкий бренд полагает, что выход новинки на отечественной рынок позволит значительно оживить продажи.