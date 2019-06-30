Новая Hyundai Creta выйдет в продажу в августе

Компания Hyundai определилась с датой выхода в продажу на китайском рынке нового поколения кроссовера ix25, известного в России под названием Creta. Автомобиль, имеющий статус бестселлера практически на всех рынках, где продается, со сменой генераций сохранил привычные габариты, но заметно обновился с точки зрения дизайна.

Кроссовер получил новую радиаторную решетку, зауженные фары головного света, а также задние фонари необычной формы. В интерьере автомобиля появится большая центральная консоль, другие сиденья, более спортивное рулевое колесо, а также задействуются новые, более качественные материалы отделки.

Моторная линейка для новой Creta на китайском рынке пока не объявлена. В Индии кроссовер предложат покупателям с тремя двигателями: 1,5-литровым атмосферным агрегатом, а также с 1-литровым турбомотором и 1,5-литровым «дизелем». Связку им составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением или 6-ступенчатая «механика».

Продажи новой «Креты» стартуют в «Поднебесной» в августе. Цены на новинку пока не объявлены.