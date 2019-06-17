Nissan рассказал о новых скидках для россиян

Японский автомобильный производитель сообщил о том, что планирует существенно снизить цены на паркетник модели Murano. Его стоимость упадёт на 9.6-13.6 процентов, в зависимости от выбранной комплектации. Россияне смогут при покупке кроссовера сэкономить максимум 456 000 рублей.

Так, в базовой модификации автомобиль будет продаваться по цене в 2 миллиона 299 тысяч рублей. Таким образом автолюбители смогут сэкономить около 326 тысяч рублей. В случае же с полноприводной модификацией, ценник будет сокращён на 286 тысяч рублей.

Топовая версия автомобиля, которая подразумевает установку мотора на 3.5 литра с мощностью в 249 лошадиных сил, у дилеров уже продаётся по сниженной цене в 2 миллиона 859 тысяч рублей.