Nissan Navara получит новую коробку передач

Navara выпускается уже более двадцати лет. За это время машина сменила три поколения, последнее из которых было представлено 5 лет назад. Очевидно, что пришло время для следующего рестайлинга.

Как оказалось, новинка получит модернизированную подвеску. В результате клиренс был увеличен на 2.5 сантиметра, а общая грузоподъёмность – на 45 килограммов. На задних колёсах установлены дисковые тормоза, а передние были расширены на 0.4 сантиметра.

Примечательно, что под капотом нового автомобиля будут работать моторы на дизельном топливе с объёмом в 2.3 литра. В первом случае двигатель будет иметь отдачу в 163 лошадиные силы, а топовая модификация – в 190 лошадей. При этом, сообщается, что обе силовые установки полностью соответствуют актуальным европейским эко стандартам. Сочетаются они с коробкой передач механического типа на 6 ступеней.

Внешне автомобиль не слишком отличается от актуальной модификации. Так, диски теперь устанавливаются в размере 18 дюймов, а светодиодные фонари обзавелись чёрным ободом. Интерьер остался без изменений, хотя он оснащается новой информационно-развлекательной системой.

Напомним, что по итогам прошлого года эта модель стала самым продаваемым пикапом торговой марки.