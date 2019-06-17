Nissan будет считывать сигналы мозга автолюбителя

Разработчики компании Nissan сообщили о том, что ими была создана инновационная программа, позволяющая моментального синхронизироваться с мозгом водителя. Таким образом любые молниеносные решения будут считываться в режиме реального времени.

Впервые о новой разработке фирмы стало известно в Шанхае в рамках профильной презентации. Справедливости ради стоит отметить, что это была едва ли не самая завораживающая новость, которая привлекала внимание как профессиональных СМИ, так и простых автолюбителей.

Новые высокотехнологичные системы призваны поднять безопасность на принципиально новый уровень. Если специалисты Nissan не преувеличивают, то с помощью их функционала можно будет действительно добиться объединения виртуального мира с реальным. Таким образом сами водители смогут видеть скрытое и хорошо понимать, что, к примеру, их ждёт за крутым поворотом. И это однозначно приведёт к сокращению количества аварий на дорогах мира. Разработчики рассказали, что система относится к самообучаемым и способна подстраиваться индивидуально под каждого пользователя.