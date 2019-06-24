Немецкие СМИ назвали главные минусы Lada Vesta SW Cross

Журналисты немецкого портала Autonotizen повели тест-драйв российского универсала Lada Vesta SW Cross, который поставляется в Германию, выявив его основные минусы, а также назвав немало плюсов.

Конкурента Dacia Logan MCV в максимальной версии сейчас продают в этой стране за 17 тысяч 990 евро, что эквивалентно сумме в 1 миллион 280 тысяч рублей по текущему курсу. В арсенал «топовой» комплектации входят навигатор, камера заднего вида, подогрев задних кресел и обогрев боковых зеркал и многое другое.

В ходе теста немецкие журналисты выяснили, что поездка на «Весте SW Кросс» может быстро утомить, поскольку автомобиль имеет слабую курсовую устойчивость, из-за которой на крейсерских скоростях приходится постоянно подруливать, чтобы удерживать машину в пределах полосы движения. Еще одним минусом российского универсала названы его зеркала заднего вида, которые начинают дребезжать, начиная со скорости в 150 километров в час.

Что касается плюсов машины, то среди них названы: хорошая шумоизоляция, хороший звук магнитолы и небольшой расход топлива при умеренном стиле езды.