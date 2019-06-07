Названы самые защищённые от угона машины в РФ

Представители ВСС не так давно провел исследование, которое позволило составить рейтинг транспортных средств, которые минимально защищены от угонов в рамках российской Федерации.

В ТОП-10 вошли автомобили, которые чаще всего страхуются по программе КАСКО. Как оказалось, самое последнее место занимает Hyundai Creta, и лишь немного его опережает Renault Duster. Среднюю оценку получили также автомобили производителя Kia моделей Rio и Optima, Toyota RAV4, который в России пользуется большой популярностью, и Skoda Rapid. Лучший же показатель у шикарного Land Rover Range Rover.

Стоит отметить, что для составления этого перечня учитывалась схема, которая применяется в западных странах. Так, главную роль играли данные о продажах авто, а также об их страховании и угоняемости. Кроме того, большое внимание уделялось техническим характеристикам машины, в частности, доступу к запуску силового агрегата, возможность изготовления ключа-дубликата, количество несанкционированных проникновений, наличие идентифицирующих номерных знаков на деталях и прочее.