Названы самые дешевые иномарки с кондиционером в РФ

Лето наступило, а это значит, что проблема перегрева в салоне автомобиля постепенно будет обостряться. В связи с этим аналитики с портала «Цена Авто» составили рейтинг самых доступных иномарок с кондиционером или климат-контролем, продающихся на российском авторынке.

Первая строчка этого ТОП-а досталась Datsun on-DO. Этот седан идет с кондиционером, начиная с комплектации Trust II. Ее стоимость составляет от 531 тысячи рублей.

На втором месте расположился собрат вышеназванной 4-дверки – хэтчбек mi-DO. В этой же комплектации цена автомобиля равна 570 тысячам рублей.

Третье и четвертое позиции заняли две модели Renault – Logan и Sandero. Приобрести оба этих автомобиля с кондиционером можно начиная с комплектации Life. При этом кондиционер с салонным фильтром доступен только в качестве опции за сумму в 30 тысяч рублей. Таким образом, стоимость Logan с кондиционером составляет от 648 тысяч рублей, а Sandero – от 660 тысяч рублей.

ТОП-5 замыкает китайский седан Lifan Solano, за который с кондиционером просят сумму от 680 тысяч рублей.