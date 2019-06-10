Названы особенности электрокаров Rivian

Американская компания решила немного рассекретить подробности своих новых электрокаров Rivian.

Как оказалось, машины получат возможность подзаряжаться друг от друга. И это особенно актуально, учитывая, что сам автомобиль позиционируется, как идеальное транспортное средство для путешествий.

Кроме того, компания-производитель оформила патент на ещё одну уникальную разработку. Речь идёт о технологии, которая позволяет абсолютно безопасно и удобно использовать съёмные батареи. При этом, устанавливать блоки можно будет как горизонтально, так и вертикально.

Напомним, что пока под маркой Rivian представлено только два электрокара – это R1S и R1T. В их основе положены четыре силовых агрегата, которые имеют общую мощность в 760 лошадиных сил. А на полностью заряженном аккумуляторе авто смогут поехать вплоть до 645 километров пути, что весьма впечатляющий результат, учитывая габариты машин.