Названы основные преимущества покупки контрактного мотора

Перед покупкой многие автолюбители затрудняются, выбирая между новым двигателем и контрактным, который уже имеет пробег. Редакция Daily-Motor.Ru постаралась разобраться в этом вопросе.

Причины, по которым приобретают контрактный двигатель

Если необходимо сделать «капитальный ремонт» двигателя, весь вопрос упирается в цену. Много цилиндровые моторы стоят от 100 000 руб. Поэтому встаёт выбор — приобретать новый или контрактный.

Часто, цена нового мотора для иномарки выставляется точно такая же, как стоимость капитального ремонта автомобиля. Контрактный двигатель привозят из-за границы. После разбора битой машины на запчасти оставляют такие моторы, если они в хорошем состоянии и имеют небольшой пробег.

К недостаткам такой покупки относится то, что даже самые честные продавцы не могут дать полной гарантии на контрактный мотор. Оправдывается только покупка силового агрегата, из-за значительно низкой стоимости.

Конечно, перед продажей никто не будет разбирать двигатель, так как это затратная процедура. Продавцу проще убедить покупателя в маленьком пробеге, но никаких гарантий не обещать. Вам могут предложить посмотреть видеозапись с пуском и работой агрегата. Это не сравнится с реальной диагностикой, но хотя бы даст какое-то представление о работе мотора.

Преимущества контрактных моторов

Такие двигатели привозятся из-за границы и это плюс. Большинство машин, на которых их использовали, эксплуатировались в тепличных условиях. Это гораздо лучше, чем моторы б/у из России, которые, возможно, ездили еще и не на самом лучшем топливе.

Однозначно, контрактный двигатель лучше, чем б/у. Ведь приобретать мотор, ресурс которого не превысит 200 тыс. км. скорее всего, почти весь его выработал. И если ему осталось продержаться около 60 тыс. км. покупку можно считать бесполезной. Дешевле выйдет полный ремонт.

Контрактные двигатели подходят для специалистов по тюнингу или людей, которые занимаются профессиональным спортом. Ведь если поменять родной мотор, можно увеличить мощность или прибавить ресурс.