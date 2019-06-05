Названы новые ограничения для нарушителей ГИБДД

Тем, кто регулярно пренебрегает правилами дорожного движения планируется запретить брать в каршеринг транспортные средства.

С подобной инициативой выступили представители ГИБДД. В настоящий момент специалисты планируют создать единую базу, в которую будут вноситься все, кто является регулярным нарушителем правил дорожного движения либо хотя бы один раз лишался водительского удостоверения.

Отметим, что относительно каршеринга статистикой заведует Сбербанк. Так, только в прошлом году услугой воспользовалось около 330 тысяч человек. При этом, в среднем за это пришлось заплатить 260 рублей. Однако, как часто авто, взятые в аренду на короткий срок, попадают в ДТП – пока нет. Но, по мнению ГИБДД, в любом случае злостные нарушители правил дорожного движения являются потенциальной угрозой для всех остальных участников движения. И нет разницы, за рулём собственного авто находится нарушитель, либо же за рулём машины, взятой в аренду.

Напомним, что ранее представители МВД сообщили о том, что работают над расширением списка нарушений ПДД, которые не попадут под привилегию оплаты штрафа со скидкой.