Названы новые цены на автомобили Ravon для России

Компания Ravon подтвердила планы по возвращению на российский авторынок в прошлом месяце после практически годовой остановке продаж машин в стране. Накануне GM Uzbekistan, являющаяся владельцем данного бренда, раскрыла цены и комплектации моделей, которые появятся в продаже в России первыми.

Согласно информации, отправленной отечественным дилерам Ravon, первоначально продавать в РФ будут только две модели этой марки – Ravon R2 (бывший Chevrolet Spark) и Ravon R4 (бывший Chevrolet Cobalt).

Хэтчбек Ravon R2 предложат российским покупателям в двух комплектациях – Optimum и Elegant. За первую будут просить от 799 тысяч 900 рублей, а за вторую 824 тысячи 900 рублей соответственно. Обе версии R2 получат под капот безальтернативный 1,2-литровый бензиновый двигатель на 85 лошадиных сил, сочетающийся с 4-диапазонным «автоматом».

Что касается седана R4, то он будет иметь сразу четыре комплектации: Comfort MT за сумму от 779 тысяч 900 рублей, версию Optimum MT – от 794 тысяч 900 рублей, модификацию Optimum AT – от 834 тысяч рублей и «топовое» исполнение Elegant AT – от 849 тысяч рублей.

Точные сроки возобновления продаж в России автомобилей Ravon пока не объявлены. Единственное, о чем можно сказать точно, первоначально завозить R2 и R4 в нашу страну будут напрямую из Узбекистана, но в будущем их сборку локализуют на предприятии Derways в Карачаево-Черкесии.