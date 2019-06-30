Названа тройка наиболее знаковых моделей Lada за всю историю

Любая автомобильная марка имеет в своей модельной истории несколько, а иногда и множество отличных моделей, которые значительно повлияли на дальнейшее развитие компании. Отечественный «АвтоВАЗ» не является исключением. Автомобильные эксперты составили тройку наиболее знаковых моделей марки Lada за всю её историю.

Первое место в этом ТОП-е досталось внедорожнику Lada 4×4, а если быть точнее, ее предшественнице – легендарной «Ниве» (ВАЗ-2121). Выход этой модели в 1977 году стал настоящим прорывом, поскольку «вазовцы» выпустили первый массовый кроссовер, способный преодолевать серьезное бездорожье, но и пригодный для использования в городе.

На второй позиции расположилась Lada 2108. Знаменитая «восьмерка» стала первой в истории «АвтоВАЗа» моделью, построенной на переднеприводной платформе. Несмотря на то, что шасси для 2108 стало первопроходцем для отечественного концерна, автомобиль получился весьма неплохим и вполне соответствующим своему времени. Автомобиль получился настолько удачным, что данную платформу «АвтоВАЗ» использовал еще на протяжении порядка 30 лет без серьезных доработок. На ней были построены ставшие очень популярными хэтчбеки 2109/2114 и седаны 21099/2115.

Тройку замыкает новейшая разработка – Lada Vesta. Автомобиль спроектирован на совершенной новой архитектуре, позволившей компании выпускать «Весту» во множестве версий и двух типах кузова (седан и универсал), пишут “Автоновостидня”. Lada Vesta получила признание не только в России, но и за рубежом, а некоторые отечественные владельцы «Весты» в разделе “Отзывы” на нашем сайте даже выразили мнение, что этот автомобиль не уступает ни в чем современным иномаркам.