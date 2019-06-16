Названа четверка лучших городских автомобилей

В наше время автомобиль для современного человека стал одним из основных средств передвижения: городские жители по большей части уже не представляют жизни без «железных коней». Однако при огромном разнообразии марок и моделей не каждый автомобиль приспособлен исключительно для езды по городу. Редакция Daily-Motor. Ru составила четверку автомобилей, подходящих для движения в городских условиях.

Toyota Aygo

Это — вполне неплохой автомобиль типа «хэтчбэк» с симпатичным дизайном кузова, довольно часто попадающий в список автомобилей мира с их самой экономичной эксплуатацией. Трата топлива при пользовании этой машиной действительно небольшая: она составляет всего около четырех литров на сто километров. Движок выдает мощность в 70 лошадиных сил, а величину крутящего момента — 93 Нм. Примерная цена этого японского Toyota Aygo прямо с конвейера — около 14.000 долларов США.

Peugeot 208

Экономичный и при этом очень компактный автомобиль, сконструированный специально для езды в условиях города. Одна из самых популярных комплектаций – это мотор емкостью в литр и мощностью в 68 лошадиных сил. Трата топлива составляет четыре с половиной литра на 100 километров пройденного расстояния. На данный момент автомобиль Peugeot 208 с примерной стоимостью около 13.000 долларов является одной из самых миниатюрных моделей этой автомобильной компании.

Fiat 500

Это один из ряда популярнейших «городских» автомобилей, совмещающий как внешние качества, так и сугубо технические. Дизельный мотор с вместимостью 1,3 литра имеет мощность в 85 л.с. и потребляет топливо в расчете 4 литров на расстоянии в 100 километров. Стоимость автомобиля Fiat 500 составляет примерно от 20.000 долларов. Citroen C3

Эта машина, обладающая привлекательным внешним обликом и комфортным салоном, является отличным решением в условиях езды по городу. Мотор с вместимостью в 1,2 литра имеет заявленную мощность в 82 л.с. и потребляет около 4,5 литра на сто пройденных километров. Цена у автомобиля Citroen C3 также приятная: его стоимость составляет около 13000 долларов.

Ford Fiesta

Отличная модель автомобиля, потребляющая примерно 4.9 литра топлива (бензина) на 100 км пройденного пути. Объем двигателя составляет всего литр, но при этом он показывает предельную мощность в 100 л.с. Этот автомобиль частенько попадает в рейтинги лучших автомобилей, подходящих для городских условий. Стоимость модели Ford Fiesta — от 16.000 долларов США и выше. Opel Corsa

В рамках своей ценовой категории данный автомобиль можно смело назвать одним из самых лучших. Бензиновый двигатель, имеющий заявленный объем в 1,3 литра, расходует количество топлива, равное 4,5 литров на 100 км пройденного машиной расстояния. В целом стоимость модели Opel Corsa составит приблизительно 17.000 долларов.

Таким образом, городской автомобиль может отвечать всеми необходимыми для владельца достоинствами: хорошим качеством, удобством в использовании и, конечно же, приемлемой и доступной стоимостью.