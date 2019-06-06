На заводе Haval под Тулой будут выпускать и машины других брендов

Директор завода Haval поделился подробностями функционирования предприятия.

Как оказалось, на производственной площадке будет налажен выпуск автомобилей не только бренда, но и других марок. В первую очередь, там планируется запустить сборку транспортных средств Lifan. Директор предприятия уточнил, что в настоящий момент ведутся переговоры по этому поводу, однако, конкретные сроки пока держатся в тайне. Помимо этого, он вскользь упомянул о том, что это далеко не единственная фирма, чью продукцию будут изготавливать на заводе в Туле.

Что касается заработной платы сотрудников, то точные цифры не были названы. Однако, директор отметил, что средняя оплата труда будет выше среднестатистической в регионе, которая сейчас составляет 34 тысячи рублей. А вот долгожданный СПИК будет подписан уже через несколько дней. Кроме того, бренд работает в отношении получения региональной поддержки.