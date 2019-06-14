На российских трассах появятся участки с повышенной скоростью движения

Стало известно о том, что на трассах РФ появятся участки, на которых скоростной лимит вырастет вплоть до 130 километров в час. В настоящий момент члены Минтранса занимаются подготовкой соответствующего законопроекта.

Напомним, что в соответствии с действующими правилами, на магистрали запрещено передвигаться со скоростью свыше 110 километров в час. И это распространяется только на легковые автомобили, тогда как грузовики не могут превышать скорость в 90 километров в час. При этом, специалисты полагают, что далеко не на всех участках дорог такие ограничения актуальны. И если повысить скоростной режим, то удастся разгрузить трассы и увеличить пропускную способность.

Стоит отметить, что лимит в 130 километров в час может быть разрешён не постоянно, а в зависимости от ситуации, например, времени суток, сезона и прочих характеристик. В любом случае, об этом водителей будут оповещать специальные знаки. Все эти правила будут закреплены в ГОСТе, который, по предварительной информации, может быть утверждён уже в конце лета этого года.