На московских дорогах появились беспилотники

Компания Яндекс сообщила о том, что на столичных дорогах России началось тестирование беспилотных систем управления. В настоящий момент первые пять автомобилей, которые оснащены инновационными разработками, уже курсируют по улицам Москвы, поэтому автомобилистам нужно проявлять крайнюю бдительность.

Отметим, что в ближайшее время на дорогу планируется выпустить ещё около 15 автомобилей-беспилотников. Напомним, что официально проект по испытанию автономного транспорта нового поколения с правительственной поддержкой стартовал ещё несколько месяцев назад. Однако, до реального тестирования ТС дело дошло только сейчас. В общей сложности до конца текущего года на дороги Федерации попадёт около сотни беспилотников, которые будут испытывать свои возможности в реальных условиях.

Что же касается представителей Яндекс, то они чрезвычайно рады тому, что их разработки постепенно реализовываются. Ведь работать над созданием беспилотных систем они начали ещё несколько лет назад. Сейчас же проекты в этом сегменте продвинулись далеко вперёд и если в ходе тестирования будет доказана реальная экономическая целесообразность, то технологии будут массово внедряться по всей России.