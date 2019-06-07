На Lada 4×4 заменят поворотники

Представители компании АвтоВАЗ сообщили о том, что планируют заменить поворотники на популярном автомобиле Lada 4×4. Стоит отметить, что это вынужденное решение, которое позволит на все 100 процентов защитить автомобилистов от возможности разрушения боковых указателей.

Аналогичная информация уже появилась на официальном ресурсе производителя. Все дилеры должны в ближайшее время связаться с владельцами данных моделей автомобилей и проконтролировать, чтобы была произведена замена уплотнителей для поворотников. Сообщается, что всего под условия акции попадает более 9 тысяч экземпляров Lada 4×4.

Напомним, что под капотом этой машины находится мотор с объёмом в 1.7 литра, который имеет отдачу в 83 лошадиные силы. Его дополняет коробка передач на 5 ступеней механического типа. В продажу поступили машины как в трёхведерном, так и в пятидверном варианте кузова.