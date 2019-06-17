Mitsubishi сертифицировала семиместный Outlander для России

Сегодня стало известно том, что в профильном ведомстве получила одобрение семиместная модификация автомобиля модели Mitsubishi Outlander. Таким образом можно смело ожидать того, что продажи новинки стартуют в ранее озвученные сроки, а именно в третьем квартале текущего года.

Отметим, что ранее в РФ продавалась только пятиместная модификация внедорожника, цена на которую стартовала от 1 миллиона 699 тысяч рублей. В этом случае под капотом автомобиля располагается мотор объёмом в 2.0 литра с отдачей в 146 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетался с бесступенчатым вариатором.

Что касается полноприводной модификации с аналогичной компоновкой, то на него цены стартуют от 1 миллиона 894 тысяч рублей. Альтернативным вариантом является внедорожник с мотором на 2.4 литра с мощностью в 167 лошадиных сил.

Пока что неясно, сколько именно нужно будет доплатить за семиместную модификацию машины. Вероятнее всего речь идёт о дополнительных 60-70 тысячах рублей.