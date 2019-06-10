Mazda3 приезжает в Россию

Сегодня подтвердилась информация о том, что автомобиль с ручной коробкой передач модели Mazda3 в четвёртом поколении в скором времени доберётся до России. Напомним, что не так давно в Росстандарте было опубликовано ОТСС на это транспортное средство.

Впервые модель четвёртого поколения была продемонстрирована в конце прошлого года. Под капотом находился мотор на 1.8 литра, работающий на дизеле. Альтернативой был двухлитровый агрегат, его дополняла 48-вольтная гибридная установка. Но на отечественный рынок поступит модель с двухлитровым и полуторалитровым двигателями на бензине, которые будут сочетаться с коробкой автомат в классическом исполнении на 6 ступеней. Последним мотором станет полуторалитровый Skyactiv-G, который будет сочетаться с шестидиапазонной ручной коробкой передач. Но это не означает, что все типа ТС, зарегистрированные в Росстсандарте, сразу поступят в продажу.

Изучив политику компании-производителя, отечественные эксперты отметили, что вероятнее всего в первый год продаж этот автомобиль в РФ будет поставляться только с механикой. И до тех пор, пока не будет выявлен явный спрос либо же его отсутствие, тенденция не изменится. Первые дилеры получат новые автомобили примерно летом этого года. Эксперты полагают, что цены на авто с полуторалитровым движком и механикой будут стартовать от 1 миллиона 450 тысяч рублей.