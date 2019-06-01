Mazda назвала рублевые цены на обновленный CX-5

Компания Mazda объявила рублевые цены на обновленную версию кроссовера CX-5. Одна их самых популярных моделей японской марки в РФ оценена в базовой комплектации в сумму от 1 миллиона 579 тысяч рублей. За «топовую» версию будут просить 2 миллиона 497 тысяч рублей.

Визуально рестайлинговый CX-5 не изменится, но получит ряд дополнительных систем, в числе которых значатся: модернизированная система G-Vectoring Control Plus, а также мультимедийная система с поддержкой современных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в «Мазде» провели работы по доработке подвески кроссовера.

В арсенал нового CX-5 также вошли: система мониторинга «слепых» зон, камеры кругового видеообзора, помощник удержания в полосе, адаптивная оптика, система автоматического торможения при движении задним ходом и 19-дюймовые колеса с новым дизайном.

В новой топовой комплектации кроссовера появились ряд вентиляция передних сидений и подогрев задних, электропривод багажной двери, проекционный дисплей и многое другое.

Первая партия обновленных Mazda CX-5 уже поступила к российским дилерам.