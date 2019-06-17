Любители тюнинга смогут расслабиться ещё на год

Уже начиная со следующего месяца должны были вступить в силу изменения, которые касались тюнинга автомобиля. Однако, теперь стало ясно, что срок нововведений переносится ровно на год. Дело в том, что в РФ критически не хватает компаний, которые могут предоставлять квалифицированные услуги автомобилистам.

Стоит отметить, что в соответствии с новым законодательством лабораториям было запрещено проверять автомобили дистанционно. Однако, в профильном сообществе полагают, что от новых законов сильно пострадают многие автовладельцы, в чьих городах, и иногда даже регионах нет специализированных лабораторий, куда они будут вынуждены отправляться дважды за всю процедуру легализации тюнинга. Ведь в настоящий момент в России насчитывается всего семнадцать таких компаний.

Именно поэтому в стране решили отложить вступление в силу нового законодательства на год. За это время планируется увеличить количество аккредитованных лабораторий, чтобы все автомобилисты находились в равных условиях.