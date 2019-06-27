Land Rover Discovery Sport обзавелся ценами для России

Дилерские центры компании Jaguar Land Rover приступили к приему предварительных заказов на обновленную версию кроссовера Discovery Sport 2020 модельного года. Полноценные продажи новинки стартуют осенью этого года.

Стоимость базовой комплектации «паркетника» составляет 2 миллиона 930 тысяч рублей. За «топовую» версию автомобиля просят 4 миллиона 82 тысячи рублей.

Кроссовер доступен для российских покупателей в четырех комплектациях под названиями: Standard, S, SE и HSE, а также спецверсии R-Dynamic.

От предшественника Discovery Sport 2020 отличается новой фирменной светодиодной оптикой, другими задними фонарями, обновленной радиаторной решеткой и новыми бамперами.

В моторную линейку кроссовера вошли 2-литровые бензиновые силовые агрегаты, выдающие 200 и 249 лошадиных сил мощности. Кроме них доступны дизельные установки с отдачей в 150 и 180 лошадиных сил.