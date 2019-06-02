Кроссоверы и внедорожники больше не самые популярные автомобили в РФ

По итогам апреля 2019 года объем продаж на российском авторынке в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) впервые за последние 1,5 года оказался ниже, чем у другого сегмента.

За предыдущий месяц в России было реализовано 55 тысяч 859 единиц кроссоверов и внедорожников, в то время как продажи автомобилей B-класса составили 55 тысяч 892 единицы. Таким образом, впервые за последние полтора года компактные автомобили смогли опередить самый популярный класс автомобилей в РФ – SUV.

По информации «Автостата», в последний раз автомобили сегмента B-класса становились самыми популярными в России в августе 2017 года, после чего по этому показателю неизменно лидировали кроссоверы и внедорожники.

При этом, несмотря на потерю первой строчки в апреле, сегмент SUV остается самым крупным на российском авторынке с начала года. Объем продаж кроссоверов и внедорожников за отчетный период составил 215 тысяч 917 автомобилей, в то время как автомобили B-класса разошлись тиражом в 195 тысяч 816 единиц.