Кроссовер Kia Seltos, который «привезут» в РФ, представят в июне

Компания Kia определилась с датой дебюта своего нового глобального кроссовера, который поступит в продажу во множестве стран, в том числе и в России. Как и предполагалось ранее, автомобиль получит название Seltos (в греческой мифологии Celtos – «сын Геркулеса»). Буква «С» в названии кроссовера заменена на «S», чтобы подчеркнуть его скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

Автомобиль ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию, которая активно пользуется передовыми технологиями. Возможно именно по этой причине в оснащении кроссовера уже заявлена мультимедийная система с сенсорным 10,25-дюймовым дисплеем, хотя другие характеристики пока держатся в секрете.

Точная дата дебюта новинки пока не объявлена, но пресс-служба марки сообщила, что «презентация состоится в течение ближайшего месяца». Таким образом, ждать показа этой модели стоит в июне – вероятно в 20-х числах месяца.

В продажу на корейским авторынке, а также других странах кроссовер поступит во втором полугодии. Ожидается, что до России новинка доберется только в 2020-м году.