Кроссовер Audi Q7 обзавелся спецверсией для России

Популярный немецкий кроссовер Audi Q7 получил специальную версию для России. Новинка под названием S line Edition уже доступна в дилерских центрах ингольштадтской марки в рамках предзаказа.

Стоимость спецмодификации полноразмерного кроссовера составляет от 4 миллионов 507 тысяч рублей. Автомобиль отличается от обычного Q7 наличием окраски кузова цвета металлик, спортпакета S line, стайлинг-пакета Audi Excliusive, 21-дюймовых колесных дисков Audi Sport, черных рейлингов и многих других «наворотов».

Напомним, что стандартный Audi Q7 продается в России с двумя бензиновыми двигателями, отдача которых составляет 252 и 333 лошадиные силы соответственно, а также одним «дизелем» на 249 «скакунов». Связку всей линейке агрегатов составляет безальтернативная 8-диапазонная трансмиссия tiptronic и система Audi drive select.