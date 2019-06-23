«Корейцы» названы самыми качественными автомобилями в США

Американская компания J.D. Power опубликовала рейтинг самых надежных и качественных автомобилей в США. Второй год подряд первое место в этом рейтинге досталось премиальной корейской марке Genesis.

На второй и третьей позициях также расположились «корейцы» – Kia и Hyundai. А ТОП-5 замкнули местные марки Ford и Lincoln.

При этом в списке худших по надежности и качеству по данным агентства оказались автомобили брендов Jaguar, Land Rover и Mitsubishi.

Рейтинг составлялся на основе проведенного опроса 76 тысяч автомобилистов в США, которые приобрели в этом году новые автомобили. Их попросили ответить на 233 вопроса об эксплуатации своих машин, а также сообщить о том, с какими проблемами они столкнулись в ходе их использования в течение первых трех месяцев с момента покупки.