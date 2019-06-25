Китайские кроссоверы Hanteng X5 и X7 могут выйти на рынок РФ

Китайская автомобильная марка Hanteng может в ближайшее время выйти на российский авторынок. По информации портала «Китайские автомобили», в Россию могут привезти две модели Hanteng, которые скоро начнут собирать в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром».

Речь идет о кроссоверах X5 и X7, которые комплектуются 1,5- и 2-литровыми турбированными агрегатами на 156 и 190 лошадиных сил, а также 1,5-литровым «атмосферником» на 112 «скакунов». В качестве трансмиссий предложат: стандартную МКПП, преселективный робот и бесступенчатый вариатор. Привод – только передний.

Напомним, что марка Hanteng входит в состав концерна New-Tech Group, которая, в свою очередь, владеет еще одним известным брендом в РФ – Zotye. По факту модели двух этих марок имеют общую родословную – X5 имеет сходства с Zotye Coupa, а X7 – с Zotye T600.