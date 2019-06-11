Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Компания Kia постепенно раскрывает особенности своего нового компактного паркетника модели XCeed. Отметим, что новинка будет официально представлена всего через несколько недель.

Не так давно были опубликованы фотографии экстерьера кроссовера. Теперь же появились изображения передней консоли автомобиля. Так, сообщается, что цифровая приборная доска получит диагональ в 12.3 дюйма. Разрешение изображения составит 1 920 х 720 пикселей. таким образом можно смело говорить о том, что на увеличенном дисплее поместится значительно больше полезной информации. При этом, пользователю будет удобно её воспринимать и сам экран не будет выглядеть перегруженным данными.

Сообщается, что не всем будет доступна такая цифровая приборка. Дело в том, что она будет использоваться только в качестве опции. В базовой же модификации будет установлен монохромный монитор на 3.8 дюйма, а также экран на 4.2 дюйма цветного типа.