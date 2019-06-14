Kia пытается привлечь внимание к выходу Seltos

Новый кроссовер компании Kia получит маркетинговое название Seltos. Сообщается, что он будет иметь широкую географию продаж и выйдет даже на отечественном рынке.

Новинка впервые была продемонстрирована ещё в начале прошлого года в рамках Индийского автосалона. Позже в сети были опубликованы первые фотографии интерьера и экстерьера автомобиля. Модель крайне заинтриговала публику. И автопроизводитель понял, что имеет большие шансы увеличить потенциальную аудиторию покупателей ещё до начала продаж, грамотно сформировав маркетинговую программу.

Так, в сети постепенно стали раскрываться различные данные про модель. Недавно был опубликован ролик длинной всего в 30 секунд, в котором была показана шикарная светодиодная оптика, задние фонари, а также решётка радиатора, выполненная в фирменном стиле. Кроме того, уже известно, что паркетник получит удлинённый капот, а также металлическую насадку на системе выхлопа. В интерьере же будет красоваться шикарная мультимедийная система с тачскрином на 10.25 дюйма.



Что касается технических характеристик, то по этому поводу пока нет никакой информации. Вероятнее всего машина будет работать за счёт мотора на 1.6 литра с мощностью в 204 лошадиные силы. До России кроссовер доберётся только в новом году. И здесь машины будут продаваться исключительно местного производства. Цены пока также держатся в тайне.