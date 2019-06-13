Kia представила седан Cadenza нового поколения

Знаменитый автопроизводитель компании Kia сообщила о выходе своего нового автомобиля Cadenza в очередном поколении.

Стоит отметить, что это имя известно только резидентам Южной Кореи, так как на глобальный рынок седан с таким названием не выходил. Корейцы выбирали более звучное имя К7. Сообщается, что новинка от актуального поколения будет отличаться усовершенствованной светодиодной оптикой, крупной решёткой радиатора, новой модификацией задних фонарей, а также модернизированным бампером.

В интерьере появится новая передняя панель, а также увеличенная центральная консоль. Приборная панель получит цифровую модификацию. А передние кресла станут ещё более удобными и эргономичными. Под капотом седана могут быть установлены моторы на 2 или 3 литра, при этом об их мощности пока нет никакой информации. Неизвестны пока и сроки выхода новинки на рынок, а также цены на неё.