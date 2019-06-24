Kia планирует выпустить 7-местный Sportage

Южнокорейская Kia планирует выпуск новой модели на индийском авторынке. Речь идет о кроссовере Sportage, который будет отличаться от уже известного автомобиля наличием третьего ряда сидений, пишет портал Autocarindia. Предполагается, что 7-местный «Спортейдж» будут продавать исключительно в Индии.

Напомним, что для различных рынков «Киа» сейчас выпускает различные версии своего популярного кроссовера Sportage. Так, например, в Китае эта модель называется KX5 и сильно отличается от своих собратьев на других рынках дизайном экстерьера и интерьера, хотя техническая начинка автомобилей является одинаковой.

Китайский KX5 комплектуется 2-литровым 165-сильным атмосферным мотором или 1,6-литровым турбированным агрегатом на 177 лошадиных сил. Связку первому составляет 6-скоростная «механика» и 6-диапазонный «автомат», а второму – 7-скоростной «робот» с двойным сцеплением. Привод – передний или полный.

Стоимость китайского KX5 начинается от 154 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 422 тысяч рублей. Для сравнения в России за Sportage просят от 1 миллиона 389 тысяч 900 рублей.