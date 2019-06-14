Kia K7 Premier получит последний рестайлинг

Состоялась премьера обновлённой четырёхдверки модели Kia K7 Premier. Как оказалось, рестайлинговая модель получила интересный интерьер, а также мощный мотор.

В России эта модель не продавалась и главным рынком для неё являлась Южная Корея. Только с начала года машина была реализована там в количестве более 12 тысяч экземпляров. Однако, этого внушительного показателя недостаточно, так как аналогичные конкуренты фирмы имеют продажи в 40 и даже 50 тысяч экземпляров за аналогичный период. На основании этого компания решила провести рестайлинг.

Представители бренда полагают, что таким образом им удастся немного оживить продажи, хотя, нельзя не заметить факт того, что сегмент крупных непремиальных седанов во всём мире постепенно умирает. Поэтому, есть все основания полагать, что этот рестайлинг станет для модели последним.

Но, на этот раз к обновлению машины разработчики подошли фундаментально. Машина получила новую светотехнику, шикарную решётку радиатора, бампера с агрессивной формой, и очень элегантный интерьер. В центре передней панели красуется тачскрин в 12.3 дюйма. За дополнительную плату можно будет заказать цифровую приборную доску.

Самое главное – под капотом авто теперь располагается мотор на 2.5 литра, который работает на бензине. Пока что неизвестна ни мощность мотора, ни динамические показатели.