Какие новые автомобили появятся в России этим летом

Лето 2019 года должно стать для российского авторынка достаточно богатым на новинки, которые имеют шансы стать бестселлерами в своих сегментах.

Так, в ближайшие три месяца «АвтоВАЗ» начнет продажи в стране новую версию бюджетника Granta с приставкой Cross. Первая партия Lada Granta Cross уже добралась до дилеров и вскоре поступит в официальную продажу. Осталось лишь дождаться цен.

Компания Renault в конце мая объявила о начале приема предварительных заказов на купеобразный кроссовер Arkana, однако все 250 экземпляров этой модели распродали за первые сутки. Полноценные продажи автомобиля стартуют летом. Стоимость автомобиля в «топовой» комплектации составляет 1 миллион 420 тысяч рублей.

Haval готовит к реализации в РФ кроссовер F7, который встанет на конвейер Тульского завода марки. Цены на новинку пока не объявлены, пишет Wroom.

Кроме трех этих моделей летом 2019 года на российский авторынок также выйдут: Audi Q3, Citroen С5 Aircross, Toyota RAV4, Volvo V60 Cross Country, Mercedes-Benz GLC, Kia Soul, Mercedes-Benz CLA и Porsche Cayenne Coupe.