Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Новое поколение люксового автомобиля получило название NVC ZiS 10.100, что является отсылкой к истории 110-го ЗИСа. От раритета прототип новейшего премиального седана получил боковые хромированные «ребра», решетку радиатора с вертикальным рисунком, а также выпуклые задние фонари.

В отличие от большинства премиальных моделей, в том числе седана Aurus Sedan, NVC ZiS 10.100 не копирует стилистику моделей Rolls-Roys, которым все пытаются подражать, а предлагается более самобытный дизайн с оглядкой на классику.

Новое поколение ЗИС, представленное на рендерах, вряд-ли когда-нибудь увидит свет. Тем не менее, изображения показывают, к чему стоит стремиться дизайнерам нынешних и будущих отечественных премиальных марок.