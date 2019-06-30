Как мог бы выглядеть конкурент Renault Arkana от Lada

На этой неделе главной темой на российском авторынке является выход в продажу бюджетного купеобразного кроссовера Renault, получившего название Arkana. И, хотя понятно, что «АвтоВАЗ» вряд-ли пойдет на такой шаг, как создание конкурента «Арканы», в том числе и из-за того, что входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, российские дизайнеры решили представить, как мог бы выглядеть такой автомобиль.

Купеобразный кроссовер Lada, показанный на рендерах порталом «Колёса», получил знакомую по другим автомобилям марки Х-образную радиаторную решетку, а также зауженные фары головного света и стильный бампер. Боковые части кузова машины также сохранили характерные выштамповки в форме буквы «Х», которые сейчас украшают модели «Веста» и «Х-Рей». Из отличий от Renault Arkana стоит отметить дверные ручки, размещенные выше, чем у француза, а также другую подоконную линию.

В кормовой части автомобиля установлены задние фонари со светодиодными элементами, а ниша под номерной знак расположилась на дверце багажника.

По задумке авторов, под капот кросс-купе Lada, конкурирующего с Renault Arkana, мог бы быть установлен 1,8-литровый бензиновый мотор, выдающий 122 лошадиные силы мощности. В «топовой» комплектации данная модель могла бы получить двигатель от Vesta Sport с отдачей в 145 «скакунов».