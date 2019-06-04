Hyundai выпустил спецверсию для России

Корейский автомобильный производитель сообщил о том, что выходит новая специальная версия автомобилей под названием Hyundai Solaris Super Series. Её уже можно приобрести у официальных дилеров в России.

Всего тираж специальной версии составит 6 тысяч экземпляров. Продаваться каждая машина будет по цене от 880 тысяч рублей. Воспользоваться уникальным предложением и купить авто в такой версии можно будет только до конца октября текущего года.

Сообщается, что новинка получит навигатор с семидюймовым экраном. Кроме того, в комплектацию будет входить парктроник, обогрев ветрового стекла, климат-контроль, и даже подогрев форсунок омывателя. На каждом автомобиле серии будет установлен соответствующий шильдик.

Под капотом у авто будет располагаться мотор на 1.6 литра с мощностью в 123 лошадиные силы. Он сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней механического или автоматического типа.

Напомним, что Solaris в новом поколении собирается на питерском заводе. С начала текущего года было продано около 20 тысяч экземпляров авто и это на 8 процентов меньше, чем годом ранее.